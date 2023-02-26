Фестиваль «Карельские сульчины» впервые прошел в республике

Сегодня в Вотчине карельского Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална на фестиваль сульчин собрались жители и гости Карелии. На центральной площадке участникам заключительного мероприятия масленичной недели представили сульчины и другие национальные блюда карельской кухни. Работали торговые ряды с местной сувенирной продукцией.

Артур Парфенчиков вместе с членами жюри принял участие в дегустации сульчин, приготовленных на конкурс предприятиями сферы питания. Центр народного творчества и культурных инициатив подвел итоги конкурса. Лучшие сульчины приготовили повара из кафе «Ламба» Вотчины карельского Деда Мороза Талвиукко.

Руководитель региона отметил, что фестиваль «Карельские сульчины» должен стать еще более масштабным гастрономическим и событийным мероприятием для Карелии.

– Сульчины – традиционная выпечка для наших мест. Уникальные гастрономические традиции по их изготовлению есть в каждой деревне, в каждом поселении, – сказал Артур Парфенчиков. – Поэтому в следующий раз мастерство и неповторимые рецепты должны быть представлены на фестиваль со всей республики. Проведение фестиваля сульчин – это не только сохранение культурных традиций Карелии, но и пример здорового питания. На таких элементах национальной культуры, сохранении кулинарных традиций нужно воспитывать подрастающее поколение.

Артур Парфенчиков принял участие в мастер-классе по приготовлению сульчин, который провела специалист музея «Кижи», коренная вепсянка Анна Анхимова. Она отметила, что мастер-классы по изготовлению выпечки по национальным рецептам пользуются большой популярностью как у жителей, так и у гостей Карелии.

Фестиваль «Карельские сульчины» завершился народными гуляниями, сжиганием чучела Масленицы, играми и конкурсами. // фото: правительство Карелии