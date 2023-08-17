Фермера наказали за неправильное хранение навоза

В деревне Вилга индивидуальный предприниматель устроил на соседнем участке навозную свалку. Причем место хранения побочных продуктов животноводства никак не было оборудовано – ни специальной площадки, ни хранилища.

Специалисты Россельхознадзора привлекли главу фермерского хозяйства к административной ответственности, также ему предписали ликвидировать свалку навоза.

Материалы проверки направили в Росприроднадзор, Росреестр, Роспотребнадзор и МВД с просьбой принять соответствующие меры реагирования. // фото freepik.com/wirest ock