17 августа 2023, 11:52
Фермера наказали за неправильное хранение навоза
Индивидуального предпринимателя, завалившего участок навозом, привлекли к административной ответственности
В деревне Вилга индивидуальный предприниматель устроил на соседнем участке навозную свалку. Причем место хранения побочных продуктов животноводства никак не было оборудовано – ни специальной площадки, ни хранилища.
Специалисты Россельхознадзора привлекли главу фермерского хозяйства к административной ответственности, также ему предписали ликвидировать свалку навоза.
Материалы проверки направили в Росприроднадзор, Росреестр, Роспотребнадзор и МВД с просьбой принять соответствующие меры реагирования. // фото freepik.com/wirest ock