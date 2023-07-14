Фермер в Карелии сваливал навоз, где не надо, и был наказан

Инспекторы в Карелии проверили индивидуального предпринимателя, содержащего крупный рогатый скот. Оказалось, он не оборудовал площадки для навоза, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Места для хранения, обработки и переработки отсутствовали на участке. Фермеру вынесли предупреждение за нарушение ветеринарно-санитарных правил.

Информацию о нем направили, в том числе, в правоохранительные органы, чтобы с предпринимателем разобрались. // фото: www.freepik.com