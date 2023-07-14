Жительница Финляндии пыталась ввезти в Карелию мандарины – не вышло

Жительнице Финляндии не удалось провезти в Карелию два мандариновых деревца в горшках. Ее остановили пограничники 10 июня, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Поскольку посадочный материал можно ввозить только с фитосанитарным сертификатом, мандарины пришлось вернуть в Финляндию. Такого документа у женщины не было.

Жительница Карелии везла из Финляндии домой семена овощей – кабачков, тыкв, патиссонов, моркови и других культур. У женщины было семь упаковок, их не пропустили в республику и тоже вернули в Финляндию.

Всего в июне Североморское межрегиональное управление Россельхознадзора рассмотрело 10 дел об административных нарушениях фитосанитарного законодательства, выявленных при пересечении государственной границы в МАПП «Вяртсиля» и «Люття». Нарушителей привлекли к административной ответственности. // фото: www.freepik.com