Фермер из Карелии продавал молоко и мясо без ветеринарной экспертизы

На официальном сайте министерства сельского и рыбного хозяйства республики была размещена информация о деятельности крестьянского фермерского хозяйства из Сортавальского района, получившего грант «Агростартап», сообщает Россельхознадзор Карелии.

В информации содержались сведения об объемах животноводческой продукции произведенной в 2020 году.

Управлением Россельхознадзора был проведен анализ информационных систем и было установлено, что индивидуальный предприниматель – глава КФХ зарегистрирован в госреестре поднадзорных объектов Россельхознадзора ФГИС «Цербер». При этом в системе электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» в 2020 году предприниматель не оформлял ветеринарные сопроводительные документы на произведенную продукцию.

Было проведено административное расследование. Установлено, что индивидуальный предприниматель реализовал в 2020 году 8 350 килограммов молока и 6 100 килограммов мяса. При этом вся продукция не проходила ветеринарно-санитарную экспертизу, а молочное стадо не проверялось на скрытые маститы.

Справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме была оформлена единожды, в сентябре 2020 года, на молоко объемом 450 литров.

За нарушения требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, глава КФХ был привлечен к административной ответственности с назначением штрафа в 30 тысяч рублей. Ему выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Фото с сайта vestikavkaza.ru