29 апреля 2023, 16:09
Федерацию лыжных гонок Карелии возглавил Иван Богданов
Выбран главный тренер сборной команды республики по лыжам
Федерация лыжных гонок Карелии выбрала нового президента. Им стал заслуженный мастер спорта по биатлону Иван Богданов, сообщает паблик федерации.
Иван Богданов - чемпион мира и Европы в летнем биатлоне. Он сменил на посту руководителя федерации Дениса Лянгина, возглавлявшего организацию с 2021 года.
Также был выбран главный тренер сборной команды республики. Им стал Виталий Лужанский, получивший большинство голосов. // Фото: freepik.com