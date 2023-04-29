Федерацию лыжных гонок Карелии возглавил Иван Богданов

Федерация лыжных гонок Карелии выбрала нового президента. Им стал заслуженный мастер спорта по биатлону Иван Богданов, сообщает паблик федерации.

Иван Богданов - чемпион мира и Европы в летнем биатлоне. Он сменил на посту руководителя федерации Дениса Лянгина, возглавлявшего организацию с 2021 года.

Также был выбран главный тренер сборной команды республики. Им стал Виталий Лужанский, получивший большинство голосов. // Фото: freepik.com