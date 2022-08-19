Ежегодно жители Карелии приобретают свыше 5 млн почтовых марок

Сегодня в России отмечается День филателиста, а коллекционирование марок – одно из самых популярных занятий в Карелии, рассказали в региональном управлении Почты России. Так, жители республики ежегодно приобретают около 380 тысяч художественных изображений для пополнения своих коллекций. Это число являются частью от пяти миллионов марок, которыми за этот же период оплачиваются почтовые услуги в регионе.

«Жители Карелии приобретают для отправки корреспонденции ежегодно более пяти миллионов почтовых марок. Среди них есть марки, посвященные региональной тематике – «100 лет Республике Карелия» с изображением герба, природных и архитектурных достопримечательностей региона в оформлении национального орнамента или марки, посвященные горному парку «Рускеала», на которых изображен Мраморный каньон»,

- уточнили в организации.

Напомним, приобрести художественные марки можно на пяти почтамтах – Петрозаводском, Кемском, Медвежьегорском, Сегежском, Сортавальском, или в 265 стационарных почтовых отделениях региона, 202 из которых сельские. Фото: pochta.ru/10.