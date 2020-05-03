Еще у семи жителей Карелии обнаружили внебольничную пневмонию
За последние сутки количество заболевших внебольничной формой пневмонии на территории Карелии увеличилось еще на семь человек. Заболевшие были госпитализированы, сообщает официальная группа оперативного штаба карельского правительства по борьбе с коронавирусом.
«Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 290 пациентов, 38 умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода)»,
- прокомментировали ситуацию в оперштабе.
За минувшие сутки среди заболевших пневмонией не было зарегистрировано ни одного летального исхода. В оперативном штабе добавили, что всем пациентам неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Напомним, четыре новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Карелии по состоянию на утро воскресенья, 3-го мая. Так, COVID-19 обнаружили у одного петрозаводчанина и троих жителей поселка Салми Питкярантского района.