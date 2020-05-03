Более 10 тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировано в России

За последние сутки количество заболевших COVID-19 в России возросло на 10 633 человека, а общее количество по состоянию на 3 мая достигло 134 687. Вместе с тем, 16 639 жителей страны уже поправились от новой коронавирусной инфекции, сообщает российский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19. За последний день 1 626 россиян выздоровели от коронавируса.

Кроме того, уточняется, что общее количество смертей от COVID-19 составляет 1280 человек: 58 из них ушли из жизни за последние сутки.

Напомним, четыре новых случая коронавирусной инфекции были подтверждены в Карелии по состоянию на утро воскресенья, 3-го мая. Так, COVID-19 обнаружили у одного петрозаводчанина и троих жителей поселка Салми Питкярантского района.