Еще одну дымящуюся маршрутку заметили на улицах Петрозаводска

Проблемы возникли еще у одного городского автобуса. Сегодня утром автобус №17 никак не мог тронуться от остановки на улице «Правды» в Петрозаводске.

«Очередная маршрутка сошла с дистанции. Дымовал был жуткий. Пахло паленой резиной»,

- сообщили очевидцы нашей редакции.

Автобус не смог сдвинуться с места.

Накануне в карельской столице у автобуса №9 на светофоре отвалилось колесо, а автобус №12 на Древлянке вылетел на газон. На днях маршрутка подъехала к остановке в столице Карелии в клубах черного дыма. // фото «Петрозаводск говорит»