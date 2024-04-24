24 апреля 2024, 08:58
Еще одну дымящуюся маршрутку заметили на улицах Петрозаводска
Со слов горожан, рядом с автобусом пахло паленой резиной
Проблемы возникли еще у одного городского автобуса. Сегодня утром автобус №17 никак не мог тронуться от остановки на улице «Правды» в Петрозаводске.
«Очередная маршрутка сошла с дистанции. Дымовал был жуткий. Пахло паленой резиной»,
- сообщили очевидцы нашей редакции.
Автобус не смог сдвинуться с места.
Накануне в карельской столице у автобуса №9 на светофоре отвалилось колесо, а автобус №12 на Древлянке вылетел на газон. На днях маршрутка подъехала к остановке в столице Карелии в клубах черного дыма. // фото «Петрозаводск говорит»