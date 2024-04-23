23 апреля 2024, 12:42
Автобус вылетел на газон в Петрозаводске и остался там
Очевидцы опубликовали фото пропахавшего разделительную полосу ПАЗа
Маршрутка в карельской столице вылетела с проезжей части и заехала на газон. Фото опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Инцидент случился в районе Древлянки-7. На снимке видно, что старенький ПАЗ 12-го маршрута оставил глубокие следы на газоне.
- Когда этот хлам, который разваливается на ходу, уберут с улиц города,
- пишут в комментариях петрозаводчане.
Люди сетуют, что водители подобных маршруток «ездят как хотят». Некоторые подписчики предположили, что шофер таким образом пытался уйти от ДТП. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте