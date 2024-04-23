Автобус вылетел на газон в Петрозаводске и остался там

Маршрутка в карельской столице вылетела с проезжей части и заехала на газон. Фото опубликовали в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент случился в районе Древлянки-7. На снимке видно, что старенький ПАЗ 12-го маршрута оставил глубокие следы на газоне.

- Когда этот хлам, который разваливается на ходу, уберут с улиц города,

- пишут в комментариях петрозаводчане.

Люди сетуют, что водители подобных маршруток «ездят как хотят». Некоторые подписчики предположили, что шофер таким образом пытался уйти от ДТП. // фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте