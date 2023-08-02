Еще одна ягодная ярмарка откроется в Петрозаводске

Новая ярмарка заработает в Петрозаводске. Гостям предложат на выбор карельские ягоды и мед.

Выставка «Ягодные соты» (0+) будет работать с 19 по 27 августа с 11:00 до 18:00 по будням и с 11:00 до 20:00 по выходным, сообщает пресс-служба регионального минэка.

Гости смогут поучаствовать в различных мастер-классах, играх, развлечения для себя найдут и юные посетители.

19 августа на набережной также пройдет гастрономический фестиваль с различными кулинарными поединками. // фото unsplash.com/Stan Slade