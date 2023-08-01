В Петрозаводске открыт сбор школьных принадлежностей

В карельской столице стартовала акция «Благотворительный школьный базар». До 27 августа библиотеки будут собирать книги и школьные принадлежности, их отправят в социальные учреждения Карелии, ЛНР и ДНР.

Муниципальные библиотеки принимают канцелярские принадлежности, книги, учебники и пособия для детей.

Пункты сбора открыты:

• Центральная городская библиотека им. Д.Я. Гусарова (Октябрьский пр., д. 7);

• Городская детская библиотека им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14);

• Библиотека №3 им. Н. Клюева (ул. Ровио, д. 17/2);

• Библиотека №4 (Соломенская ул., д. 25);

• Библиотека №7 (ул. Жуковского, д. 63);

• Библиотека №8 (Сыктывкарская ул., д. 1);

• Библиотека №11 (Нойбранденбургская ул., д. 25);

• Библиотека №15 (ул. Калевалы, д. 6);

• Библиотека №22 (Лососинское шоссе, д. 31, к. 5). // фото Tamas Pap.unsplash.com