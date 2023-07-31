Фактурных мужчин для съемок в сериале Юрия Быкова ищут в Карелии

Для съемок в проекте Юрия Быкова о лихих 90-х подбирают актеров. Съемки будут проходить в Кондопоге и Сортавальском районе.

Съемочная группа набирает фактурных мужчины разного возраста на роли «братков» в картине «Лихие». Информация о наборе для съемок в сериале появилась в сообществе «Союза кинематографистов Республики Карелия».

Съемки сериала будут проходить в августе и сентябре-октябре. Съемки оплачивают. Киношники подчеркивают, что никакие средства никуда перечислять не нужно и просят остерегаться мошенников.

Фактурные герои могут оставить заявку в комментариях, потребуется фото в полный рост и селфи. // фото unsplash/Jacob Owens