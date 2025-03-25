Еще один взрыв прогремел в российском регионе

Второй за сегодняшнее утром взрыв прогремел в Махачкале. ЧП случилось в салоне сотовой связи.

По сообщению Shot, пострадали три человека. Подробности случившегося еще устанавливают.

Ранее взрыв прогремел в многоэтажном доме, в результате повреждены несколько квартир, парковку завалило обломками. Предварительная версия произошедшего – газ. Есть пострадавшие.