25 марта 2025, 10:40
Еще один взрыв прогремел в российском регионе
Второй взрыв прогремел 25 марта в Махачкале - один в доме, другой в салоне сотовой связи
фото vk.com/shot.shorts?w=wall-119533440_921160
Второй за сегодняшнее утром взрыв прогремел в Махачкале. ЧП случилось в салоне сотовой связи.
По сообщению Shot, пострадали три человека. Подробности случившегося еще устанавливают.
Ранее взрыв прогремел в многоэтажном доме, в результате повреждены несколько квартир, парковку завалило обломками. Предварительная версия произошедшего – газ. Есть пострадавшие.