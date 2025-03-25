Студент лишился миллиона рублей после общения с сотовым оператором

Аферисты нашли двух жерт среди учащихся. Об обмане рассказали в полиции.

Дистанционные жулики обвели вокруг пальца 23-летнего студента в Карелии. Петрозаводчанин лишился собственных накоплений, кредитных и денег, которые взял у родителей.

Мошенники обманули парня под предлогом составления нового договора услуг связи. Студент озвучил свои данные и код из смс. После этого в мессенджере пришло сообщение о взломе аккаунта на портале Госуслуг, был указан телефон техподдержки.

Общение продолжилось со специалистом Центробанка, он отправил ссылку для установки приложения и убедил перевести студента перевести 500 тысяч на сторонние счета. Затем доверчивый молодой человек набрал кредитов и также перевел на чужие счета, а после занял 300 тысяч у родителей и тоже отправил их незнакомцам. Студент помог мошенникам обогатиться на более чем миллион рублей. О произошедшем парень рассказал друзьям, а те дали ему совет – идти в полицию. Правоохранители завели уголовное дело.

Другой карельский студент в попытке защититься от оформления незаконных кредитов сам взял деньги в банке и отправил 115 тысяч мошенникам. Полиция проводит проверку.