Еще четверо бойцов из Карелии погибли на СВО

16 октября стало известно еще о четырех погибших бойцах из Карелии.

Из зоны СВО не вернутся живыми к своим родным и близким петрозаводчане Илья Молодкин и Дмитрий Крисанов, Антон Демкин из Питкярантского района и Дмитрий Дорофеев из Суоярвского.

Молодкин служил в пушечном артиллерийском взводе. Крисанов был гранатометчиком мотострелкового отделения. Демкин был водителем-мастером. Дорофеев был заместителем командира взвода. // фото на главной unsplash.com/ caleb hernandez belmonte/ из официальных источников