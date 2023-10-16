16 октября 2023, 12:16
Происшествия

Еще четверо бойцов из Карелии погибли на СВО

Стали известны имена погибших бойцов

16 октября стало известно  еще о четырех погибших бойцах из Карелии.

Из зоны СВО не вернутся живыми к своим родным и близким петрозаводчане Илья Молодкин и Дмитрий Крисанов, Антон Демкин из Питкярантского района и Дмитрий Дорофеев из Суоярвского.

Молодкин служил в пушечном артиллерийском взводе. Крисанов был гранатометчиком мотострелкового отделения. Демкин был водителем-мастером. Дорофеев был заместителем командира взвода. // фото на главной unsplash.com/ caleb hernandez belmonte/ из официальных источников

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новости Карелии
СВО
Илья Молодкин
Дмитрий Крисанов
Антон Демкин
Дмитрий Дорофеев