Еще 13 незаконных гаражей снесут в Петрозаводске

Владельцев незаконно установленных в Петрозаводске гаражей просят снести их самостоятельно. В пресс-службе мэрии сообщили, какие объекты подлежат демонтажу.

Убрать нужно 13 гаражей около дома № 13 по улице Фридриха Энгельса, в районе домов №№ 15 А и 31 В по улице Герцена и возле дома № 19 по улице Кирова.

Освободить занятые земельные участки нужно до 6 октября. Иначе гаражи демонтируют принудительно. // фото: wirestock / freepik.com