Эрмитаж получил жалобу о плохом влиянии обнаженных скульптур на детей

Эрмитаж получил официальную жалобу от одного из государственных ведомств по поводу негативного влияния обнаженных скульптур на посетителей-детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора музея Михаила Пиотровского.

У нас очень большая интерактивность – нам много пишут, на нас много жалуются и иногда очень агрессивно. Но есть важные предложения и требования, которые надо иметь в виду на будущее. Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнаженные скульптуры… в одну комнату и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. Но это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем,