Энергетики восстановили электроснабжение в Шелтозере после снегопада

В сетевой организации «Россети Северо-Запад» заверили, что электроснабжение в вепсском селе Шелтозеро было восстановлено оперативно, а электроснабжение социальных объектов не прерывалось.

Напомним, ночью 15 января в поселении произошло аварийное отключение, частный сектор оказался обесточен. По информации главы поселения Ирины Сафоновой, электричества не было и в амбулатории, которая с 2018 года располагается в здании школы.

Представитель компании Анастасия Кликачева сообщила, что 15 января «Россети Северо-Запад» оперативно восстановили электроснабжение части села Шелтозеро после отключения воздушной линии 10 кВ из-за сильного снегопада.

«Специалисты выехали на место сразу после поступления сигнала о технологическом нарушении, обследовали ЛЭП протяженностью 15 км и провели необходимые работы.

Электроснабжение социальных объектов не прерывалось. Местная амбулатория располагается в здании школы, которая подключена к подстанции сторонней сетевой организации. Объект обеспечен резервным питанием», - заявили в энергетической организации.



Там добавили, что плановые работы, которые проводились 15 января на нескольких улицах села, сетевая компания заранее согласовала с администрацией поселения. Все работы были завершены раньше согласованного времени. (фото pixabay.com, AJS1)