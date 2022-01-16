Минздрав опроверг сообщение главы Шелтозера о «сдохшей вакцине»

Региональный Минздрав прокомментировал сообщение об испорченной вакцине против коронавируса в результате аварийного отключения электроэнергии в Шелтозере. Без света осталась часть населенного пункта.

Напомним, глава вепсского поселения Ирина Сафонова 15 января написала в фейсбуке, что поселение целые сутки без электричества, «а в амбулатории вакцина от коронавируса сдохла…». В беседе с нашей редакцией глава поселения также уверенно говорила, что в холодильнике амбулатории хранилась вакцина и вся она разморозилась. Однако, назвать, сколько конкретно доз препарата было разморожено, Сафонова не смогла. Глава Шелтозера намеревалась спросить у прионежской администрации, что нужно делать с испорченной вакциной.

В Минздраве Карелии опровергли слова Сафоновой об испорченной вакцине.

«Информация о том, что в Шелтозеро из-за аварии на электрических сетях в амбулатории «сдохла вакцина», не соответствует действительности»,

- прокомментировали в ведомстве.

Когда произошло отключение, то старшая медицинская сестра врачебной амбулатории транспортировала вакцину в переносной морозильной камере к себе домой, где свет не отключался.

«Вакцина не пострадала, холодовая цепь не нарушена, температурный режим сохранен», - заверили в министерстве.

Министерство поблагодарило сотрудников амбулатории за грамотные оперативные действия, которые позволили сохранить около 100 доз противоковидных вакцин. (фото pixabay.com, ulleo)