16 января 2022, 13:03
Улицу в центре Петрозаводске закроют для проезда машин
Автомобилистов попросили убрать машины на участке от Андропова до Дзержинского
Снегоуборочная техника продолжит расчищать центр столицы Карелии. Вечером 16 января работы будут продолжены на улице Свердлова.
В ночь на понедельник подрядчик ООО «ТехРент» будет убирать от снега участок от Андропова до Дзержинского, предупредили администрации города.
С 20 часов грейдер будет расчищать от снежных масс проезжую часть. Проезд для автомобилей закроют. Автомобилистов попросили убрать припаркованные машины.
Ранее техника работала в районе поликлиники №1 на Свердлова.