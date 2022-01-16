Улицу в центре Петрозаводске закроют для проезда машин

Снегоуборочная техника продолжит расчищать центр столицы Карелии. Вечером 16 января работы будут продолжены на улице Свердлова.

В ночь на понедельник подрядчик ООО «ТехРент» будет убирать от снега участок от Андропова до Дзержинского, предупредили администрации города.

С 20 часов грейдер будет расчищать от снежных масс проезжую часть. Проезд для автомобилей закроют. Автомобилистов попросили убрать припаркованные машины.

Ранее техника работала в районе поликлиники №1 на Свердлова.