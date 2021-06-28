28 июня 2021, 12:27
Общество

Э. Шандалович на дежурстве в "Красной зоне": Ситуация очень серьезная

Председатель Законодательного собрания республики Карелия работал в Медвежьегорской ЦРБ

Элиссан Шандалович записал видео для всех жителей республики Карелия и рассказал про ситуацию с коронавирусной инфекцией:

Работал сегодня в "красной зоне" Медвежьегорской ЦРБ. Друзья, ситуация очень серьезная, коронавирус продолжает распространяться. Максимально соблюдайте меры безопасности. Не время раздумывать, делать прививку или нет. Доказано, наши вакцины эффективны, безопасны - они работают! Даже если вирус окажется сильней (что крайне редко), прививка спасет человеку жизнь. А количество противопоказаний крайне мало, прививаться могут даже беременные женщины.
Подумайте о себе и о тех, кто рядом с вами!

 

 

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Метки: 
Эллисан Шандалович
Политика
председатель
коронавирус
красная зона
медвежьегорская црб