Э. Шандалович на дежурстве в "Красной зоне": Ситуация очень серьезная

Элиссан Шандалович записал видео для всех жителей республики Карелия и рассказал про ситуацию с коронавирусной инфекцией:

Работал сегодня в "красной зоне" Медвежьегорской ЦРБ. Друзья, ситуация очень серьезная, коронавирус продолжает распространяться. Максимально соблюдайте меры безопасности. Не время раздумывать, делать прививку или нет. Доказано, наши вакцины эффективны, безопасны - они работают! Даже если вирус окажется сильней (что крайне редко), прививка спасет человеку жизнь. А количество противопоказаний крайне мало, прививаться могут даже беременные женщины.

Подумайте о себе и о тех, кто рядом с вами!