Мэрия: клещи в Петрозаводске нападают активнее, чем в прошлом году

В больницы Петрозаводска с начала клещевого сезона поступило 1259 обращений по поводу присасывания клещей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил руководитель городского комитета ЖКХ Андрей Бекелев.

По его словам, в 2020 году зафиксировано 823 жалобы на нападение паразитов. Аналогичное соотношение и по недельной статистике.

– По последней неделе зарегистрировано 220 обращений с жалобами на укусы клещей. В 2020 году их было 166. Видим, что здесь динамика имеет место на протяжение всего сезона, – сказал заместитель мэра.

Андрей Бекелев отметил, что обработка городских территорий от клещей началась с середины мая. Обработка произведена на площади более 80 гектар, это обошлось в 140 тысяч рублей. В настоящий момент работы завершены, их приемку окончили на прошлой неделе.