Электромонтер погиб на подстанции в Костомукше

Электромонтер одного из предприятий погиб на рабочем месте в Костомукше. Трагедия произошла 21 мая на электроподстанции, сообщили в СУ СКР по региону.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смерть. Как именно погиб мужчина, не уточняется. Известно, что он получил травмы и умер на месте.

Следователь уже осмотрел место происшествия, изъял трудовую документацию, проводится допросы свидетелей и назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину гибели работника. // фото: скриншот видео