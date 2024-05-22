Директор фирмы взял деньги, но дом пенсионеру так и не построил

Пенсионер заплатил за сруб будущего дома, но остался ни с чем.

Договор на изготовление, доставку и сборку сруба дома в Янишполе он заключил в 2021 году с руководителем коммерческой организации.

За все работы пенсионер должен был заплатить 1,8 млн рублей. Он внес 600 тысяч в качестве аванса, но заказ не был выполнен. Коммерсант потратил полученные средства, рассказали в пресс-службе прокуратуры.

В отношении 38-летнего петрозаводчанина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Его рассмотрят в Кондопожском суде. // фото «Петрозаводск говорит»