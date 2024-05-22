Пожилую петрозаводчанку подстрелили во время прогулки в парке

Прогулка в парке в Ленобласти завершилась для петрозаводчанки обращением в больницу.

20 мая женщина с родственницей пошла гулять в парк имени 40-летия ВЛКСМ, услышала хлопок, а затем почувствовала сильную боль, сообщает портал 47news.

Из ноги у нее потекла кровь, женщине пришлось обратиться за специализированной помощью. Из ее ноги извлекли пулю размером 0,3 см, наложили швы и отпустили домой. На следующий день пенсионерка обратилась в полицию.

По сообщению источника, родственники потерпевшей обнаружили в парке тир, но в районной администрации уверили, что на установку и работу разрешения не выдавали, а тира в парке уже нет.

Оружейник в беседе с изданием предположил, что стреляли с близкого расстояния, а сама пуля не могла отскочить из тира иначе бы на ней была деформация, и от пульки из тира на ноге остался бы синяк. Откуда взялась пуля, разбирается полиция. // фото 47news