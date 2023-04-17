Электричка насмерть сбила шедшую в школу девочку в российском регионе

В Челябинской области девочка погибла на железной дороге по пути в школу. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Картновости».

По данным источника, трагедия произошла в поселке Джабык. Через этот населенный пункт проходит железная дорога, и дети вынуждены пересекать пути по дороге на уроки.

Погибшая девочка не заметила электричку и была сбита. Школьница умерла на месте от полученных травм. Обстоятельства ЧП выясняют сотрудники компетентных органов. // Фото: unsplash.com