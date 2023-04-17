17 апреля 2023, 19:05
Чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет
За день до смерти гандболистка Виктория Дивак приняла участие в официальном матче
Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в 29 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федерацию гандбола России.
По данным агентства, накануне своей смерти разыгрывающая клуба «Астраханочка» приняла участие в матче чемпионата России против ЦСКА. Игра прошла 16 апреля.
Причина смерти спортсменки не раскрывается.
За свою карьеру Дивак трижды становилась чемпионкой России в составе команды «Динамо-Синара». Также спортсменка выступала в Германии, Франции и Белоруссии. // Фото: официальный сайт гандбольного клуба «Астраханочка»