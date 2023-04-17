Чемпионка России по гандболу умерла в 29 лет

Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак умерла в 29 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на федерацию гандбола России.

По данным агентства, накануне своей смерти разыгрывающая клуба «Астраханочка» приняла участие в матче чемпионата России против ЦСКА. Игра прошла 16 апреля.

Причина смерти спортсменки не раскрывается.

За свою карьеру Дивак трижды становилась чемпионкой России в составе команды «Динамо-Синара». Также спортсменка выступала в Германии, Франции и Белоруссии. // Фото: официальный сайт гандбольного клуба «Астраханочка»