Растерзавших ребенка собак выпустят на волю в российском городе

В Оренбурге отловили бродячих собак, растерзавших ребенка в воскресенье, 16 апреля. Однако, вскоре их снова выпустят на волю, сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Отмечается, что сотрудники специализированной службы выезжали на место трагедии. Там обнаружили стаю бродячих животных. Три собаки имели бирки - согласно федеральному закону, их отлавливать нельзя, поскольку они должны жить в естественной среде обитания.

Четырех псов, у которых не было бирок, забрали с улицы. После совершения всех необходимых манипуляций через три недели они будут возвращены на место своего обитания после стерилизации и установки бирки, отметили в городской администрации.

В мэрии подчеркнули, что жители Оренбурга неоднократно жаловались на бродячих собак в том месте, где случилась трагедия. Псов отлавливали, но затем возвращали на улицу.

Напомним, днем 16 апреля в Оренбурге собаки загрызли восьмилетнего мальчика, гулявшего неподалеку от дома. Ребенок умер на месте. // Фото: freepik.com