Бездомные собаки растерзали ребенка в российском регионе

В Оренбурге ребенок вышел на прогулку и погиб после нападения бродячих собак. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Трагедия произошла сегодня днем. По информации ведомства, мальчик гулял возле гаражного кооператива недалеко от своего дома. Там на него налетела стая собак. Животные набросились на ребенка и растерзали его. От полученных травм мальчик умер на месте.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям о халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло гибель человека. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в субботу, 15 апреля, под Петрозаводском в поселке Чална-1 собака напала на ребенка. Мальчик получил рваные раны, ему потребовалась медицинская помощь. // Фото: freepik.com