Двое молодых людей внезапно умерли в квартире в Ленобласти

В Ленинградской области двое молодых людей внезапно умерли в квартире. Об этом пишет 47news.

По данным издания, мертвых мужчин обнаружили в квартире в Кингисеппе днем 15 апреля. Погибшими оказались 30-летний хозяин жилплощади и его 25-летний сосед из Новгородской области.

Признаков насильственной смерти на трупах не было. Рядом с погибшими нашли пластиковую бутылку с остатками неизвестной жидкости. Ее направили на экспертизу. Причину смерти мужчин предстоит выяснить специалистам. // Фото: unsplash.com