Григорий Лепс озвучил свой гонорар за выступление на частном празднике

Певец Григорий Лепс назвал свой гонорар за выступление на частном празднике. Об этом пишет портал Super.ru.

Журналисты разговорили звезду шоу-бизнеса на празднике в честь дня рождения музыканта Владимира Преснякова. Лепс признался, что готов выступить на свадьбе или юбилее за 10 миллионов рублей. Всем желающим пригласить его на такое мероприятие певец посоветовал копить деньги.

При этом на сайте proconcert.ru указано, что гонорар Лепса составляет около шести миллионов рублей за выступление, но сумма может меняться в зависимости от расписания гастролей и общей нагрузки. // Фото: unsplash.com