Россиянам раскрыли неожиданную опасность употребления кефира

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала о том, чем опасно употребление кефира на ночь. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Как отметила врач, у кефира одно из самых высоких значений инсулинового индекса. Употребление этого продукта перед сном, когда активность инсулина и так на максимуме, чревато сильным снижением уровня глюкозы в крови. При этом ее выработка печенью не остановится, и утром возможен резкий скачок.

Вечернее увлечение кефиром может нарушить углеводный обмен и привести к преддиабету, предупредила медик.

Павлова посоветовала не есть и не пить перед сном ничего, кроме воды. // Фото: unsplash.com