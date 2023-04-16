Врач назвала россиянам способы снять отек ног

Хирург Марина Смирнова перечислила способы снять отек ног в домашних условиях. Слова специалиста приводит Life.

Так, доктор посоветовала избегать статичных поз и делать разминку каждые 60 минут. Время от времени ногам нужно придавать возвышенное положение. Также может помочь контрастный душ. Помимо прочего, для предотвращения отеков стоит снизить потребление соли и продуктов с высоким ее содержанием.

Также Смирнова предлагает людям, страдающим от отеков, носить компрессионный трикотаж - чулки или гольфы. Врач подчеркнула, что перечисленными советами можно пользоваться при отеках нижних конечностей, обусловленных хронической венозной недостаточностью, и только после консультации флеболога. // Фото: unsplash.com