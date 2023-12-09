09 декабря 2023, 10:16
Общество

Электричество будут отключать по всей Карелии

Специалисты опубликовали график перебоев с подачей электроэнергии в республике на следующую неделю

На неделе с 11 по 17 декабря в Карелии сотрудники «Прионежской сетевой компании» продолжат неотложные работы на сетях. В связи с этим ожидаются временные отключения электричества, сообщает официальный интернет-портал республики.

В разные дни недели отключения пройдут в Костомукше, а также в Лоухском, Кемском, Кондопожском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском и Сортавальском районах. Подробный график можно посмотреть по ссылке.

Энергетики принесли извинения жителям республики за временные неудобства. // Фото: unsplash.com / Diz Play

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Метки: 
электричество
«Прионежская сетевая компания»
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