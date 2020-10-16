Эксперты выявили новую схему обмана россиян

В России выявлена новая схема обмана граждан. Ее обнаружили специалисты Сбербанка. Мошенники представляются сотрудниками прокуратуры и просят перевести деньги на специальный счет, пишет РИА Новости.

Мошенники звонят человеку и рассказывают о следственных действиях, которые якобы ведутся в отношении сотрудников банка. Затем к делу подключается «сотрудник прокуратуры» и убеждает перевести деньги. В Сбербанке указали, что в основном мошеннические операции проводятся с использованием методов социальной инженерии.

В 2020 году число таких подозрительных звонков резко выросло. С начала года Сбербанк принял 2,9 миллиона обращений от клиентов по поводу попыток обмана. Фото sterhluki.ru