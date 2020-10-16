Программу льготной ипотеки продлят до лета

Программу льготной ипотеки под 6,5% планируют продлить до 1 июля 2021 года. Проект соответствующего постановления внес в правительство Минфин РФ, сообщается на сайте ведомства.

В министерстве рассчитывают, что продление программы позволит дополнительно выдать 354 тысячи жилищных кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей.

Программа субсидирования ставок по ипотеке на квартиры в новостройках запущена в апреле 2020 года для поддержки рыночного спроса на жилье, который снизился из-за введения режима самоизоляции и падения доходов населения.

К 12 октября в стране было выдано более 216 тысяч кредитов на сумму 607 миллиардов рублей. Фото prizyv.ru