Эксперты советуют временно отказаться от цифрового мира

Январские праздники - лучший повод на время отказаться от цифрового мира. В этот период стоит провести чистку каналов и групп в мессенджерах, а уведомления оставить только на важные и рабочие чаты, поделился мнением с РИА Новости руководитель «Яндекс 360» для бизнеса Алексей Рундасов.

«Это лучшее время, чтобы устроить цифровой детокс - временный отказ от смартфона, компьютера и любого другого проводника в виртуальный мир. В этот период лучше переключиться на офлайн-общение»,

- подчеркнул Рундасов.

Эксперт советует вместо переписок заняться тем, до чего не доходили руки – встречей с друзьями, спортом, путешествиями. Потому что насыщенная жизнь вне гаджетов и сети очень хорошо позволяет переключить голову и соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Особенно это важно для тех, кто практически круглосуточно погружен в работу в сети. // Фото: freepik.