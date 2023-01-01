01 января 2023, 14:10
Общество

В новогоднюю ночь силовики не допустили нарушений

В Карелии общественный порядок обеспечивали росгвардейцы 

В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники росгвардейцы обеспечивали правопорядок. Нарушений не допущено, сообщили в пресс-службе Управления национальной гвардии республики.

«Группой разминирования ОМОН «Илвес» с целью обеспечения антитеррористической безопасности были обследованы объекты и площадки массового пребывания граждан»,

- говорится в сообщении ведомства.

Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений не допущено, дополнили правоохранители. // Фото: 10.rosguard.gov.ru.

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Метки: 
Новости
Карелия
общественная безопасность
росгвардия
ОМОН
«Илвес»