В новогоднюю ночь силовики не допустили нарушений

В праздничную ночь с 31 декабря на 1 января сотрудники росгвардейцы обеспечивали правопорядок. Нарушений не допущено, сообщили в пресс-службе Управления национальной гвардии республики.

«Группой разминирования ОМОН «Илвес» с целью обеспечения антитеррористической безопасности были обследованы объекты и площадки массового пребывания граждан»,

- говорится в сообщении ведомства.

Общественный порядок обеспечен в полном объеме, нарушений не допущено, дополнили правоохранители. // Фото: 10.rosguard.gov.ru.