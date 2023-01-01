В праздничные дни медики остаются на рабочих местах

В период новогодних каникул – до 8 января – для медицинских учреждений столицы Карелии установлен следующий режим работы:

Поликлиники Петрозаводска:

2, 4, 7, 8 января – по режиму праздничного дня с организацией оказания неотложной помощи на дому с 8 до 16 часов и дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 9 до 13 часов, работой рентген-кабинетов и клинических лабораторий, «красных зон» в зависимости от потребности, кабинетов вакцинации – с 10 до 15 часов;

3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.

График работы узких специалистов в поликлиниках:

2 января – Городская поликлиника № 2 (Володарского ул., 14),

4 января – Городская поликлиника № 4 (Нойбранденбургская ул., 1),

6 января – Городская поликлиника № 3 (Первомайский пр., 28),

8 января – Городская поликлиника № 1 (Лесной пр., 40).

График работы врачей в детских поликлиниках:

2 января – Детская республиканская больница (Парковая ул., 58),

4 января – Городская поликлиника № 4 (Нойбранденбургская ул., 1).

6 января – Городская детская поликлиника № 2 (ул. Ровио, 13).

3, 6 января – прием гинекологических пациенток в женской консультации Родильного дома им. К.А. Гуткина.

Республиканский стоматологический центр:

3, 5, 6 января – по обычному режиму рабочего дня.

Оказание неотложной стоматологической помощи до 8 января:

взрослому населению – с 8 до 20 часов (ул. Гоголя, 10),

детскому населению – с 11 до 17 часов (ул. Калинина, 51а),

в ночное время взрослым и детям – с 21 до 7 часов (ул. Гоголя, 10).

// Фото: petrozavodsk-mo.ru.