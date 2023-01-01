Резкий рост заболеваемости опасной лихорадкой отмечается в Карелии

В Карелии Роспотребнадзор зарегистрировал рост заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Количество подтвержденных случаев выросло в 2 раза по сравнению с предыдущим периодом.

Так, в республике в 2022 году зарегистрировано 9 случаев заболевания. Это на 78% выше по сравнению с другими регионами Северо-Запада.

Так как источником заражения являются грызуны, в ведомстве напоминают о необходимости регулирования их численности. Инфицирование возможно при употреблении загрязненных ими продуктов. Поэтому среди способов профилактики заболевания – хранение продуктов в защищенных местах, проветривание помещений и влажная уборка.

Напомним, ГЛПС – острое инфекционное заболевание, которое поражает кровеносные сосуды и почки, протекает с лихорадкой и интоксикацией. В городах резервуаром заболевания могут быть домовые крысы и мыши. В большинстве случаев заражение человека происходит воздушно-пылевым путем. // Фото: unsplash.