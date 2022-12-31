Первый месяц года богат праздниками и выходными, поэтому легко «потеряться» не только в днях недели, но и в своих сбережениях. Лунный денежный календарь на январь 2023 года укажет наиболее благоприятные дни для улучшения своего финансового положения. Вы всегда будете в курсе, когда можно совершать определенные финансовые операции, а когда нельзя.

Благоприятные дни для финансовых операций

Делать крупные покупки, покупать подарки: 1, 2, 3, 4, 5, 22, 25, 30, 31 января

Не тратить деньги: 6, 9, 10, 22, 24, 25, 29 января.

Не брать в долг: 8, 10, 11, 15, 23 января.

Брать в долг: 3 января.

Отдавать долги: 1, 11, 19, 22, 30 января.

Давать в долг: 3, 12, 13, 14, 16 января.

Не давать в долг: 6, 7, 8, 10, 22 января.

Опасаться трат: 4, 5, 14, 30, 31 января.

Удачное время для операций с недвижимостью: 16 января.

Покупать кошелек: 11 января.

Благоприятный день для вкладов и инвестиций: 2, 14 января.

Пересчитывать деньги: 20, 26 января.

Первая декада

1 января. Можно отдавать долги, решать денежные вопросы, требующие обсуждения. Удачными будут заранее спланированные денежные операции.

2 января. День удачный, подходит для операций с деньгами и совершения покупок, не имеющих отношения к недвижимости. Можно подписывать договоры и заключать контракты.

3 января. Можно брать и давать в долг. Не отказывайте в помощи, особенно близким людям. Проведение небольших денежных операций не вызовет затруднений.

4 января. Если планировали заменить устаревшие технику или вещи, можете смело заняться этим. Приобретения будут удачными.

5 января. Удачный день для решения накопившихся финансовых вопросов. Приобретайте антикварные вещи, имеющие тенденцию к удорожанию со временем.

6 января. Сегодня будьте бережливы, не давайте в долг, деньги долго будут возвращаться. Нельзя допускать подписания договоров или важных финансовых документов.

7 января. Тратьте деньги на необходимые покупки и продукты первой необходимости. Воздержитесь от дачи денег в долг и не берите сами.

8 января. Можно легко переоценить свою финансовую состоятельность, будьте осторожны, чтобы не залезть в долги.

9 января. Не тратьте деньги, приобретая дорогие вещи: можно обмануться и принять желаемое за действительное. Сделки лучше отложить.

10 января. Никому не давайте деньги в долг и сами не берите. Покупайте только необходимое по хозяйству.

Вторая декада

11 января. Благоприятный день для получения денег и их расходования. Можно отдать долг и купить кошелек.

12 января. Можно давать в долг небольшие суммы, особенно тем, кто деньги потратит на приобретение необходимого.

13 января. Есть вероятность, что ваше желание что-то приобрести будет спонтанным, поэтому не помешает брать с собой ограниченную сумму.

14 января. Благоприятный день для покупок. Хорошо проявить безвозмездную щедрость, она к вам вернется с прибылью. Можно делать вклады и инвестиции.

15 января. Не занимайте денег и не давайте сами никому в долг, соблюдайте осторожность в общении с денежными средствами.

16 января. Сегодня можно не экономить: дать в долг под твердые обязательства, приобрести недвижимость.

17 января. Есть вероятность получения очень важной информации, а также денег от выгодной сделки, но полученная неоправленная выгода с легкостью будет раскрыта в дальнейшем.

18 января. Сегодня легко обмануться и допустить серьезную ошибку. Избегайте составления договоров, не стоит тратить деньги на дорогостоящие покупки. ,

19 января. Самый лучший день, чтобы отдать долги и потребовать возврата долгов. Выгодны продажи и не выгодны покупки.

20 января. Полезно пересчитать свои финансы. Сегодня вы способны увидеть ошибки, приводящие к нехватке денег, и то, как это можно исправить.

Третья декада

21 января. Сегодня сдерживайте себя от напрасных трат и пустых развлечений, но может повезти в лотерее или азартных играх.

22 января. Благоприятный день для возвращения долгов и небольших покупок.

23 января. Удачными будут покупки предметов интерьера, полезных мелочей.

24 января. Отложите все дела, связанные с деньгами. Вам не пойдут на уступки, поскольку сегодня всех будут волновать только их проблемы.

25 января. Хорошо приобретать автомобиль, если давно планировали сделать это.

26 января. Лучшее время для анализа и изучения приемов заработка, возможно, вы найдете подходящий для вас новый источник дохода.

27 января. Не стремитесь покупать ничего особо ценного и дорогостоящего, покупка не будет в радость.

28 января. У большинства предпринимателей бойко пойдет торговля, достаток будет расти.

29 января. Не стоит заключать никакие сделки, вас могут обмануть.

30 января. Удачный день для возвращения долгов, не стоит приобретать ничего дорогостоящего.

31 января. День подходит для операций с деньгами и для покупок, не имеющих отношения к недвижимости. Можно подписывать договоры и заключать контракты.