31 декабря 2022, 14:48
Полицейские выручили семью, у которой на трассе сломалась машина
Правоохранители помогли устранить поломку
Сотрудники ДПС Медвежьегорского района помогли карельской семье, оказавшейся в трудной ситуации, сообщили в пресс-службе МВД республики.
«Полицейские заметили иномарку на обочине федеральной трассы «Кола». В свете аварийных огней мужчина трудился под капотом, а в салоне автомобиля его ждали жена и ребенок»,
- рассказали в ведомстве.
Конечно, автоинспекторы не остались в стороне. Отец семейства поведал, что они возвращались из поездки домой, в Сегежский район, но авто сломалось в пути. Тогда стражи дорог предложили свою помощь. Они отвезли мужчину в магазин автозапчастей, а потом и устранили поломку, что позволило семье не мерзнуть в холодной машине, а отправиться домой. // Фото: 10.мвд.рф.