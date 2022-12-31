31 декабря 2022, 14:29
Отцы Карелии поздравили земляков с Новым годом
Мужчины опубликовали праздничную видео-открытку
Карельская региональная общественная организация «Отцы Карелии» поздравила жителей республики с наступающим Новым годом.
Видео с обращением мужчины опубликовали на странице организации ВК, сопроводив его очень теплым посланием:
«Новый год не за горами, не за лесами, не за морями. Он уже стучится в наши двери. А в ваш гаджет стучится поздравление от Отцов Карелии».
Скриншот видео: vk.com.