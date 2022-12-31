31 декабря 2022, 14:29
Общество

Отцы Карелии поздравили земляков с Новым годом

Мужчины опубликовали праздничную видео-открытку

Карельская региональная общественная организация «Отцы Карелии» поздравила жителей республики с наступающим Новым годом.

Видео с обращением мужчины опубликовали на странице организации ВК, сопроводив его очень теплым посланием:

«Новый год не за горами, не за лесами, не за морями. Он уже стучится в наши двери. А в ваш гаджет стучится поздравление от Отцов Карелии».

Скриншот видео: vk.com.

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Метки: 
Новости
Карелия
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отцы Карелии