Стал известен режим работы таможенных постов в Карелии

Центры электронного декларирования Северо-Западной электронной таможни с 31 декабря по 8 января будут работать в обычном режиме, без выходных. Оформлять декларации на товары можно ежедневно с 9.00 до 21.00, сообщили в пресс-службе СЗТУ.

В эти дни частично изменится график работы внутренних постов региона. При в этом в ведомстве отметили, что при необходимости по заявлению участников ВЭД работа таможенный службы, функционирующей по сокращенному графику, может быть продлена. В Карелии работа таможенных постов частично изменится:

таможенный пост МАПП Вярстиля: ежедневно, круглосуточно;

таможенный пост МАПП Люття: с 31 декабря по 1 января - с 09:00 до 20:00, с 2 по 5 января - с 09:00 до 18:00, с 6 по 8 января - с 09:00 до 20:00;

таможенный пост МАПП Суоперя: с 2 по 6 января - с 09:00 до 16:00, 31 декабря, 1,7, 8 января - не работает;

таможенный пост ЖДПП Вяртсиля: с 2 по 6 января - с 08:45 до 20:45, 31 декабря, 1,7, 8 января - не работает.

В ведомстве также напомнили, что Кондопожский, Костомукшский , Ланденпохский, Прионежский, Сегежский, Суоярвский, а также таможенный пост Аэропорт Петрозаводск не работают. // Фото: русдорзнак.рф.