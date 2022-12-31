Более трех десятков автомобилей для медиков прибыли в Карелию

Аккордной точкой в пополнении автопарка медучреждений Карелии в этом году стало поступление еще одной партии новых автомобилей. По программе модернизации здравоохранения республика приобрела 31 машину марки «Лада Гранта», сообщили в пресс-службе минздрава.

По сообщению главы ведомства Михаила Охлопкова, авто будут использоваться для доставки пациентов, для медработников, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарств жителям отдаленных поселков и деревень.

Новая техника отправится в районы республики. Так, восемь автомобилей получат Кондопожская больница и Межрайонная больница №1. Семь машин предназначены для Прионежья. По три единицы будут переданы Медвежьегорской и Питкярантской больницам. Два автомобиля пополнят автопарк Олонецкой ЦРБ. Министр напомнил, что в этом году Карелия уже получила по программе модернизации 53 легковых автомобиля отечественного производства. // Фото: gov.karelia.ru.