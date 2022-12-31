"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню". А как в этот раз?

Текст, фото: Елена Малишевская

29 декабря в бане на Красной обновился прейскурант: если вы соблюдаете традицию и собираетесь с друзьями попариться под Новый год, теперь это будет стоить по 540 рублей с носа. Взвеситься на брудершафт в эту цену не входит. Что, вообще, происходит с ценой, насколько она адекватна? И есть ли в столице Карелии альтернатива? Может быть, есть какие-то бюджетные, социальные бани?

У меня есть три подруги, которые на протяжении двадцати пяти лет практически каждую субботу ходили в баню на Красной. Сами делали какие-то медово-кофейные скрабы, заготавливали веники, заваривали травяной чай в термосе и шли оздоравливать тело и душу. Почему именно туда? Во-первых, на Красной всегда была прекрасная парная на дровах. Во-вторых, десятилетиями там работали одни и те же банщицы. Они, подобно жрицам храма, сохраняли неповторимую атмосферу места: следили за чистотой, за огнем в печи, поддерживали определенный температурный режим. В-третьих, очень удобно располагается баня — в самом центре, всем трем подружкам от дома недалеко. В этом году многолетняя традиция прервалась. Уж и банщиц тех знаменитых нет, да и дорого стало.

Для тех, кто не знает, рассказываем: баня № 1 на улице Красной давно не муниципальная, а частная. От того времени, когда она была городским имуществом, остался только номер. Несколько лет назад баню выкупил бизнесмен и бывший депутат Петросовета Александр Анишин. Купил и, судя по всему, подарил сыну - официальный директор бани Антон Александрович Анишин.

Если посмотреть финансовую отчетность предприятия в открытых источниках, дела идут хорошо: за 2021 год выручка выросла до 13,9 млн руб, чистая прибыль составила 3,8 млн рублей — рост 108 процентов. И немудрено! Только в 2022 году цена билета увеличивалась четыре раза: если в начале года можно было помыться за 270 рублей, то к Новому году выньте да положьте 540. Веники тоже подорожали: березовый в январе-2022 стоил 150 рублей, а дубовый 200.

Для пенсионеров, конечно, есть скидки, но только в определенные дни и в определенное время. Четверг, например, такой скидочный день: если вам больше 60 лет и вы придете с часу до четырех, можно помыться всего за 350 рублей. По четвергам в бане народу море! А еще мужички берут с собой горячительное, огурчики, занимают стол и сидят там часами.

Если с собой не припасли, в бане на Красной можно купить пива. Отпустит его улыбчивая и радушная Татьяна Викторовна. Она же продает пирожки, она же поговорит с вами за жизнь. Может, за такой сервис и не жалко 540 рублей?

А если серьезно, цена нам кажется очень завышенной. Полтора часа в "Акватике" по пенсионному, например, стоят 430 рублей. Не сочтите за рекламу, но это полтора часа бассейна, комфортного душа, различных массажных процедур, хочешь в сауну — пожалуйста. 540 за баню советского образца — перебор, товарищи.

А что же с остальными муниципальными банями? Они, вообще, существуют? Как рассказали нам в городской администрации, да, существуют. Правда, всего две и далеко не в центре: одна на ул. Соломенская, 1, вторая — на ул. Сулажгорского кирпичного завода, 3. Помыться там можно относительно бюджетно (по сравнению с баней на Красной почти даром): взрослые за 180 руб, пенсионеры старше 60 лет - 140 руб, дети от 7 до 12 лет - 90 руб, дети до 7 лет могут мыться бесплатно.

Для сравнения: только в центре Санкт-Петербурга мы насчитали не менее десяти муниципальных бань, помыться в которых стоит от 40 до 100 рублей в час. Сорок рублей! Вот така цена нам кажется нормальной. Не сто сорок, и не пятьсот сорок. А учитывая количество деревянных домов с печным отоплением в Петрозаводске, можно представить себе, какому огромному числу людей поход в баню просто жизненно необходим. Готовы ли они оплачивать банные услуги по завышенным тарифам?

Как говорил герой Буркова, всем нужно быть в форме, всем нужно Новый год встречать... Тем, кто собирается встречать его чистым, после хорошей бани, заранее говорим: с легким паром! Но нам почему-то кажется, что в этом году в Петрозаводске таких людей будет меньше.