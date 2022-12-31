В Олонце открыт кабинет неотложной помощи

В Олонце заработал кабинет неотложной помощи при Центре здоровья. Теперь жители города смогут получить медицинскую помощь в выходные и праздничные дни, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

На первом этаже Центра уже завершен капремонт. Второй этаж будет готов через месяц. В поликлинику уже приобретена стоматологическая установка. Другое медоборудование ожидают в ближайшее время. Как сообщил губернатор Артур Парфенчиков, третий этаж планируют отремонтировать в следующем году.

Глава региона также рассказал, что в ближайшие три года в районе предстоит капитально отремонтировать ФАПы в Верхнеолонецком, Михайловском и Мегреге. Кроме того, региональные власти рассчитывают построить врачебную амбулаторию в Ильинском и новые ФАПы в деревнях Коткозеро и Куйтежа. // Фото: vk.com/gov_karelia_ru.