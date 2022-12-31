Установлен минимальный размер взноса на капремонт на 2023 год

Фондом капитального ремонта Республики Карелия установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт на 2023 год.

Как сообщили в пресс-службе организации, с 1 января размер взноса будет составлять 11,2 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в месяц.

В правительстве республики пояснили, что постановление об установленном минимуме было подписано 23 декабря. \\ Фото: freepik.